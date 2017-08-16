Самый точный прогноз погоды в Молдове на 17 и 18 августа

Источник: Sputnik.md

На севере и в центральных районах страны в ночные часы ожидаются кратковременные грозовые дожди. Днем — переменная облачность, без осадков.

На севере температура воздуха составит днем +29, +32 градуса, ночью +16, +19. В центре республики ожидается от +30, +33 в дневные часы и +17, +20 — ночью. На юге температура поднимется до +31, +34 градусов днем и +18, +21 в ночные часы.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Ветер северо-восточный до 4−9 метров в секунду.