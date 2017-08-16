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08:13 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Нынешнее лето порадовало нас археологическими находками

Печать Евфросинии Полоцкой, украшения викингов, костяная ложка эпохи неолита, курганы и булава возрастом 4 тысячи лет. Уходящее лето преподнесло немало сенсаций. Земля щедро делится артефактами с археологами. Находки не оседают в частных коллекциях. Они станут музейными экспонатами.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Вниз по Ясельде исследователи спускались сотни раз. К примеру, только профессор Елена Калечиц более 25 лет своей жизни посвятила раскопкам в районе деревни Мотоль Ивановского района. Все находки сегодня можно увидеть в археологическом музее деревни с удивительно богатой историей.

А вот территория выше по течению Ясельды в Березовском районе почему-то оставалась без внимания. Возможно, просто не было ни у кого желания копаться в болоте? Нынешним летом туда приехали брестские студенты под руководством кандидата исторических наук Александра Башкова.

И что бы вы думали? Не зря месили ногами болотную грязь, погружаясь в тайны далекого прошлого. Два могильника обнаружены в лесу около деревни Панасовичи. В первом — не менее девяти захоронений предположительно XI века. Во втором — не менее семи. Он датируется не позднее второй половины XIII века. Студенческая практика обернулась самым настоящим научным открытием. Значит, Березовский район внесет в список материальных ценностей почти два десятка неизвестных ранее древних захоронений.

Хвала местным жителям. Не остались в стороне от процесса приобщения к истории, поделились стариной. Принесли студентам булаву, изготовленную примерно за две тысячи лет до нашей эры. Получается, ей не менее четырех тысяч лет? Подобного в Брестской области еще не находили.

Ну, а в Витебской области — сенсация за сенсацией. Две уникальные для Беларуси находки тоже открылись студентам. Во время археологической экспедиции Института истории Национальной академии наук на археологическом памятнике Кордон в Шумилинском районе найдены три молота Тора — полностью сохранившиеся мужские украшения викингов IX — X веков. А костяную ложку эпохи неолита раскопали в торфяном слое Кривинского торфяника под Бешенковичами.

Монастырская печать Евфросинии Полоцкой — тоже интересная находка нынешнего лета. Она хорошо сохранилась в открытой гробнице-аркосолии возле Спасо-Преображенского храма. На печати имеется изображение преподобной Евфросинии Александрийской — покровительницы Евфросинии Полоцкой. А также изображение Христа Спасителя Пантократор. Как на фреске в храме. По кругу — надпись, которая прочитана как Господи, помози рабе Своей Офросинье на многая лета.

Культурные слои белорусских земель таят в себе еще очень много открытий. Конечно же, исследовать их должны не дилетанты, а профессионалы. Как бы черные копатели себя ни называли — любителями, ценителями, они остаются вне закона. Поиск с металлоискателем в ряде стран под строжайшим запретом, с недавних пор и у нас нельзя пользоваться этим предметом тем, кто не имеет отношения к изучению недр. Раскопки — занятие исключительно для археологов, от которых не пострадает ни земля, ни сами артефакты. Найденные раритеты отправятся не в домашний сейф, а в музеи.

Напомню, что Указ Об усовершенствовании охраны археологических объектов и археологических артефактов запрещает поиск археологических артефактов без специального разрешения Национальной академии наук. А получить такое разрешение могут только те, кто имеет специальное высшее образование и опыт археологических работ.

С недавних пор не только черные копатели поставлены вне закона, но и торговля археологическими артефактами, не внесенными в реестр, запрещена. В Брестской области, к примеру, только два человека (из 80 коллекционеров, здесь проживающих) рассекретили свои коллекции, включив их в реестр.

И еще одна хорошая новость. Со дня на день в Беловежской пуще приступят к строительству скансена — первого в стране музея под открытым небом. Там любому можно будет и археологом побыть, не нарушая закона. И примерить на себя роль древнего человека — поупражняться в стрельбе из лука, выдолбить лодку каменным топором, сварить и отведать уху из рыбы, выловленной в реке Лесная.

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