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08:25 (мск), источник: РИА Новости

Почти 40% россиян вообще не употребляют алкоголь, выяснил ВЦИОМ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Почти половина россиян стала меньше употреблять алкоголь за последний год, вообще не пьют спиртного 39%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Источник: AP 2017

Снижение потребления «бытовых наркотиков»

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Исследователи ВЦИОМ отмечают снижение уровня потребления алкоголя в России. По их данным, в 2009 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщала четверть россиян, а в текущем — уже 39% (среди женщин и 18−24-летних — по 47%).

Время от времени выпивают 59% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц. В целом по выборке два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 16% респондентов, среди мужчин — 23% (11% среди женщин). При этом выше всего эта доля среди 25−34-летних и 35−44-летних.

Лишь 4% респондентов признались, что стали больше употреблять спиртного, об обратном заявили 44% участников опроса.

Комментируя эти данные, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил важность этого тренда, а именно устойчивого снижения доли потребления так называемых «бытовых наркотиков», причем не только алкоголя, но и табака.

С другой стороны, мы отмечаем, что здоровый образ жизни как самостоятельная ценность получает все большее распространение. Стоит отметить, что наиболее ярко эти тенденции проявляются в молодежной среде.
Кирилл Родин
Руководитель информполитики и коммуникационных технологий ВЦИОМ

Безвредный алкоголь — это какой?

Социологи также выяснили, что абсолютное большинство россиян (80%) уверены в негативном влиянии всех видов алкоголя — в той или иной степени. При этом с этим солидарна и большая часть тех, кто его употребляет — 65%.

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В существование безвредных для организма алкогольных напитков верят лишь 15% опрошенных. По их мнению, в топ-3 таких напитков попадают вино, пиво и коньяк.

Однако вопрос о том, какой способ употребления алкоголя наиболее предпочтителен, для большинства россиян неясен (58% не смогли дать определенного ответа). Остальные склоняются к тому, что лучше пить часто и помалу (чуть более четверти респондентов), нежели редко, но большими порциями (14%).

Опрос проводился 3—4 августа методом телефонного интервью среди 1200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

9 комментариевк этой статье
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Комментарии9
Комментарии
9
Сергей Костенко
А как дела с этим - в вашей стране???
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