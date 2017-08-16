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08:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске пройдет митинг в честь Дня государственного флага России

Праздничный митинг, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, состоится 22 августа 2017 года в 9:30 в сквере им. Кирова в Иркутске.

Источник: Reuters

Как 16 августа сообщила пресс-служба администрации города, традиционно в этот день стартует автопробег, который в этом году пройдет по маршруту Иркутск-Куйтун. Участники по пути следования посетят города Ангарск, Усолье-Сибирское и Черемхово. В рамках мероприятия запланирована раздача триколоров-флажков и специальных буклетов с информацией об истории флага России. Финишем станет Куйтун, где участников автопробега встретят праздничным концертом.

Кроме того, в Иркутске 22 августа в 17:00 на площадке перед зданием ул. Карла Маркса, 1 пройдет уличная лекция об истории государственного флага Российской Федерации; с 11:00 до 20:00 на острове Юность — фестиваль рисунка на асфальте; с 16:00 до 18:00 на сценической площадке острова Юность — фестиваль уличного караоке; с 17:00 до 20:00 на волейбольной площадке острова Юность — соревнования по пляжному волейболу и тренировки по подготовке к сдаче норм ГТО; с 18:00 до 20:00 на сценической площадке острова Юность — квиз на тему: «Государственная символика Российской Федерации», ведущий шоумен Денис Гук. Завершатся мероприятия праздничным концертом на сценической площадке острова Юность в 20:00.

Также праздничные мероприятия пройдут во всех округах города, там запланированы творческие встречи с писателями в библиотеках, видеолекторий и викторины о государственной символике Российской Федерации, выставки и экспресс-обзоры книжной экспозиции «Наша гордость и слава». В 15:00 на площади Бульвара Постышева состоится акция «Наша гордость и слава», посвященная Дню Государственного флага РФ, в рамках которой запланирован флешмоб и раздача ленточек-триколор.

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