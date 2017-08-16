В Иркутске пройдет митинг в честь Дня государственного флага России
Праздничный митинг, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, состоится 22 августа 2017 года в 9:30 в сквере им. Кирова в Иркутске.
Праздничный митинг, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, состоится 22 августа 2017 года в 9:30 в сквере им. Кирова в Иркутске.
Как 16 августа сообщила
Кроме того, в Иркутске 22 августа в 17:00 на площадке перед зданием ул. Карла Маркса, 1 пройдет уличная лекция об истории государственного флага Российской Федерации; с 11:00 до 20:00 на острове Юность — фестиваль рисунка на асфальте; с 16:00 до 18:00 на сценической площадке острова Юность — фестиваль уличного караоке; с 17:00 до 20:00 на волейбольной площадке острова Юность — соревнования по пляжному волейболу и тренировки по подготовке к сдаче норм ГТО; с 18:00 до 20:00 на сценической площадке острова Юность — квиз на тему: «Государственная символика Российской Федерации», ведущий шоумен Денис Гук. Завершатся мероприятия праздничным концертом на сценической площадке острова Юность в 20:00.
Также праздничные мероприятия пройдут во всех округах города, там запланированы творческие встречи с писателями в библиотеках, видеолекторий и викторины о государственной символике Российской Федерации, выставки и