В Иркутске пройдет митинг в честь Дня государственного флага России

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Как 16 августа сообщила пресс-служба администрации города, традиционно в этот день стартует автопробег, который в этом году пройдет по маршруту Иркутск-Куйтун. Участники по пути следования посетят города Ангарск, Усолье-Сибирское и Черемхово. В рамках мероприятия запланирована раздача триколоров-флажков и специальных буклетов с информацией об истории флага России. Финишем станет Куйтун, где участников автопробега встретят праздничным концертом.

Кроме того, в Иркутске 22 августа в 17:00 на площадке перед зданием ул. Карла Маркса, 1 пройдет уличная лекция об истории государственного флага Российской Федерации; с 11:00 до 20:00 на острове Юность — фестиваль рисунка на асфальте; с 16:00 до 18:00 на сценической площадке острова Юность — фестиваль уличного караоке; с 17:00 до 20:00 на волейбольной площадке острова Юность — соревнования по пляжному волейболу и тренировки по подготовке к сдаче норм ГТО; с 18:00 до 20:00 на сценической площадке острова Юность — квиз на тему: «Государственная символика Российской Федерации», ведущий шоумен Денис Гук. Завершатся мероприятия праздничным концертом на сценической площадке острова Юность в 20:00.