В Кондратово из-за санитарных нарушений закрыли православный детский сад

Краевой Роспотребнадзор закрыл на 60 суток частный православный детский сад «Николка», расположенный в деревне Кондратово.



Причиной этого стали нарушения, выявленные сотрудниками Роспотребнадзора, при проверке детсада. В частности, отсутствовали санитарно-эпидемиологическое заключение, медработник и сведения о прохождении сотрудниками периодических медицинских осмотров. Кроме того, не проводились гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия и дезинфекция оборудования.