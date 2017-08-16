В Кондратово из-за санитарных нарушений закрыли православный детский сад
Выявленные нарушения, по мнению представителей Роспотребнадзора, создавали угрозу здоровью и жизни детей.
Выявленные нарушения, по мнению представителей Роспотребнадзора, создавали угрозу здоровью и жизни детей.
Краевой Роспотребнадзор закрыл на 60 суток частный православный детский сад «Николка», расположенный в деревне Кондратово.
Причиной этого стали нарушения, выявленные сотрудниками Роспотребнадзора, при проверке детсада. В частности, отсутствовали