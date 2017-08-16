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09:11 (мск), источник: Новости Перми

В Кондратово из-за санитарных нарушений закрыли православный детский сад

Выявленные нарушения, по мнению представителей Роспотребнадзора, создавали угрозу здоровью и жизни детей.

Краевой Роспотребнадзор закрыл на 60 суток частный православный детский сад «Николка», расположенный в деревне Кондратово.

Причиной этого стали нарушения, выявленные сотрудниками Роспотребнадзора, при проверке детсада. В частности, отсутствовали санитарно-эпидемиологическое заключение, медработник и сведения о прохождении сотрудниками периодических медицинских осмотров. Кроме того, не проводились гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия и дезинфекция оборудования.

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