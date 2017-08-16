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08:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске стартует сезон продовольственных ярмарок и базаров

В августе запланировано 30 ярмарок.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске стартует традиционный сезон продовольственных ярмарок и уличных базаров. Все горожане могут купить продукцию от сельских производителей и фермеров с разных районов края. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В августе для красноярцев запланировано проведение 30 ярмарок. Около Музтеатра (пр. Мира, 129) уже проходит «Медовый Спас», который завершится 20 августа. В Центральном, Кировском и Свердловском районах 17 и 18 августа пройдет ярмарка «Цветочная симфония» 2 сентября на площади около Храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) состоится общегородской праздник «Яблочный Спас».

«Возможность реализовать свою продукцию у садоводов Красноярска, безусловно, есть. В нашем городе определено 37 адресов на 622 места для реализации продукции владельцев личных подсобных хозяйств и изделий народных художественных промыслов. Наличие свободных мест в точках продаж можно уточнить в отделах торговли в районных администрациях, а также в департаменте социально-экономического развития. Специалисты ответят на все интересующие вопросы, касающиеся торговли на ярмарочных мероприятиях», — отметил замглавы департамента социально-экономического развития Петр Шальмин.

В мэрии добавили, что в Красноярске сформированы места для реализации продукции местных бизнесменов на розничных рынках, постоянно действующих ярмарках и в торговых комплексах города. Всего крупные торговые точки предлагают товаропроизводителям 325 мест.

С начала 2017 года в городе прошло 908 ярмарочных мероприятий, которые посетили более 740 тысяч человек. Товарооборот превысил 405 млн рублей.

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