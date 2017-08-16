Ряд ограничений введут для приморцев на время проведения ВЭФ
В связи с проведением
В связи с проведением
Как рассказали в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, организаторы ВЭФ сведут к минимуму возможные неудобства для жителей и гостей края в связи с проведением форума.
«Но всё же ряд ограничений будет действовать на острове Русский и за его пределами в конце августа — начале сентября», — подчеркнули в ведомстве.
«Здесь будут введены ограничения от мыса Новосильского до мыса Житкова, и бухты Новик — от мыса Шигина до мыса Доронина. Исключение — суда, задействованные в проведении форума», — уточнили в департаменте.
Ограничения коснутся и использования воздушного пространства всеми видами летательных аппаратов над Владивостоком. Данный запрет не коснётся самолётов, выполняющих регулярные рейсы.
Кроме этого, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского со 2 на 9 сентября 2017 года переносится открытие сезона охоты на территориях Владивостока, Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского районов.
«Проход на территорию кампуса студентов, преподавателей и сотрудников университета будет осуществляться по специальным пропускам ВЭФ», — уточнили в департаменте.
На время проведения форума будет ограничена и парковка автотранспорта на острове Русский возле кампуса ДВФУ.
Вводимые ограничения могут быть скорректированы как по времени, так и по месту их введения. Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Отметим, для жителей и гостей Приморья набережная ДВФУ будет открыта в выходные дни после проведения Восточного экономического форума —
По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, ВЭФ позволяет представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье — это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».
В прошлом году на ВЭФ было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, а сумма заключенных инвестиционных контрактов почти в два раза превысила результат первого форума и составила около 200 миллиардов рублей.