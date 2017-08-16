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11:02 (мск), источник: Вести Приморье

Ряд ограничений введут для приморцев на время проведения ВЭФ

В связи с проведением 6—7 сентября на острове Русский третьего Восточного экономического форума, в Приморье будет введён ряд ограничений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, организаторы ВЭФ сведут к минимуму возможные неудобства для жителей и гостей края в связи с проведением форума.

«Но всё же ряд ограничений будет действовать на острове Русский и за его пределами в конце августа — начале сентября», — подчеркнули в ведомстве.

Так, с 4 по 8 сентября 2017 года закроется навигация для маломерных судов в акваториях бухт Аякс и Парис.

«Здесь будут введены ограничения от мыса Новосильского до мыса Житкова, и бухты Новик — от мыса Шигина до мыса Доронина. Исключение — суда, задействованные в проведении форума», — уточнили в департаменте.

Ограничения коснутся и использования воздушного пространства всеми видами летательных аппаратов над Владивостоком. Данный запрет не коснётся самолётов, выполняющих регулярные рейсы.

Кроме этого, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского со 2 на 9 сентября 2017 года переносится открытие сезона охоты на территориях Владивостока, Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского районов.

Также в рамках мероприятий по обеспечению безопасности территория кампуса ДВФУ будет закрыта для посещения с 07.00 4 сентября по 24.00 7 сентября.

«Проход на территорию кампуса студентов, преподавателей и сотрудников университета будет осуществляться по специальным пропускам ВЭФ», — уточнили в департаменте.

На время проведения форума будет ограничена и парковка автотранспорта на острове Русский возле кампуса ДВФУ.

Вводимые ограничения могут быть скорректированы как по времени, так и по месту их введения. Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Отметим, для жителей и гостей Приморья набережная ДВФУ будет открыта в выходные дни после проведения Восточного экономического форума — 9—10 сентября. Здесь будет представлена выставка регионов «Улица Дальнего Востока». Экспозиция Приморья будет состоять из двух основных объектов: прошлогоднего исторического павильона «Лотос» и нового — «Сихотэ-Алинь», который будет демонстрировать экономический и социальный потенциал Приморского края, природные богатства и достижения промышленности.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году он пройдет на острове Русский 6—7 сентября.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, ВЭФ позволяет представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье — это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».

В прошлом году на ВЭФ было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, а сумма заключенных инвестиционных контрактов почти в два раза превысила результат первого форума и составила около 200 миллиардов рублей.

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