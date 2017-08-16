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10:55 (мск), источник: Восток Медиа

По главным улицам Комсомольска-на-Амуре пронесётся рок-карнавал

На время праздника в центре города ограничат автомобильное движение.

Жители Комсомольска-на-Амуре готовятся к празднованию Дня воздушного флота и 83-й годовщине авиационного завода. Торжество пройдёт 19 августа, в этот день в центре города состоится карнавальное шествие. Из-за этого улицы Советскую и Калинина временно перекроют для движения транспорта.

«В карнавале принимают участие работники различных городских предприятий. Каждый год участникам дают определённую тематику. Например, пару лет назад темой стало кино. Каждое структурное подразделение готовит карнавальные костюмы, а затем все участники выходят на главные улицы Ленинского округа города», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Тема карнавала в этом году — «Это всё рок-н-ролл». На конечной точке шествия, Дворце культуры авиастроителей, для горожан пройдёт праздничная программа. Там выступят творческие коллективы Комсомольска, а жюри выберет лучшее подразделение, которое интереснее других подготовилось к карнавалу.

Из-за праздника 19 августа ограничат движение автомобильного транспорта. Улицу Советскую перекроют от Бехтерева до Калинина с 16 до 19 часов. На Калинина автомобилистов не будут пускать дольше — с 16 до 24 часов. Эта улица будет ограничена на участке от Советской до Комсомольского шоссе.

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