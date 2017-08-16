По главным улицам Комсомольска-на-Амуре пронесётся рок-карнавал
На время праздника в центре города ограничат автомобильное движение.
На время праздника в центре города ограничат автомобильное движение.
Жители
«В карнавале принимают участие работники различных городских предприятий. Каждый год участникам дают определённую тематику. Например, пару лет назад темой стало кино. Каждое структурное подразделение готовит карнавальные костюмы, а затем все участники выходят на главные улицы Ленинского округа города», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник
Тема карнавала в этом году — «Это всё рок-н-ролл». На конечной точке шествия, Дворце культуры авиастроителей, для горожан пройдёт праздничная программа. Там выступят творческие коллективы Комсомольска, а жюри выберет лучшее подразделение, которое интереснее других подготовилось к карнавалу.