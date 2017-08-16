Регионам придется привлекать получателей «дальневосточных гектаров»

Источник: ДЕЙТА

О необходимости таких мер рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

«Регионам необходимо создать уникальное предложение, рассказать о том, чем привлекательно получение земли именно у них, в чем уникальность предлагаемых решений. В свою очередь Агентство готово помочь регионам, структурировать эти предложения», — сказал он.

По такому плану, если каждый регион Дальнего Востока вычислит свое уникальное предложение, только на этом можно увеличить поток получателей гектара из других регионов, в том числе из Центральной России.

Если бы каждый регион сформировал свое уникальное предложение, это было бы здорово, — уточнил он.