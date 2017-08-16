Регионам придется привлекать получателей «дальневосточных гектаров»
Для продвижения программы «Дальневосточный гектар» будут разрабатываться «уникальные региональные предложения», об этом сообщает ИА «Deita. ru».
Для продвижения программы «Дальневосточный гектар» будут разрабатываться «уникальные региональные предложения», об этом сообщает ИА «Deita. ru».
О необходимости таких мер рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.
«Регионам необходимо создать уникальное предложение, рассказать о том, чем привлекательно получение земли именно у них, в чем уникальность предлагаемых решений. В свою очередь Агентство готово помочь регионам, структурировать эти предложения», — сказал он.
По такому плану, если каждый регион Дальнего Востока вычислит свое уникальное предложение, только на этом можно увеличить поток получателей гектара из других регионов, в том числе из Центральной России.
Если бы каждый регион сформировал свое уникальное предложение, это было бы здорово, — уточнил он.
Виктор Бруевич.