В День города в Омске сыграли свадьбы 149 пар
Большинство молодоженов предпочли торжественную регистрацию.
Большинство молодоженов предпочли торжественную регистрацию.
В омском управлении Записи актов гражданского состояния обнародовали новые данные по свадьбам. Как оказалось, 5 августа, в день 301-летия города в регионе поженились 149 пар, из них 107 связали себя узами брака в городе и еще 42 — в области.
При этом, как уточнили в ведомстве, две пары оказались пенсионного возраста. Сотрудники управления провели 18 выездных регистраций. 143 брака были заключены в торжественной обстановке, остальные молодожены просто «расписались».
Отметим, что в прошлом году, в канун 300-летия Омска поженились 141 пара.