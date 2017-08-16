Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
Часть территории России перешла Казахстану
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
В США предложили отдать Украину "на растерзание" РФ - СМИ
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
09:29 (мск), источник: Om1.ru

В День города в Омске сыграли свадьбы 149 пар

Большинство молодоженов предпочли торжественную регистрацию.

В омском управлении Записи актов гражданского состояния обнародовали новые данные по свадьбам. Как оказалось, 5 августа, в день 301-летия города в регионе поженились 149 пар, из них 107 связали себя узами брака в городе и еще 42 — в области.

При этом, как уточнили в ведомстве, две пары оказались пенсионного возраста. Сотрудники управления провели 18 выездных регистраций. 143 брака были заключены в торжественной обстановке, остальные молодожены просто «расписались».

Отметим, что в прошлом году, в канун 300-летия Омска поженились 141 пара.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Житель Омской области в ссоре избил жену топором, связал пасынка и поджег дом
СМИ узнали о независимости КНДР от импорта ракетных двигателей
Белый дом разъяснил слова Трампа о столкновениях в Виргинии
Автогол на 91-й минуте принес ЦСКА победу в матче Лиги чемпионов
Рогозин анонсировал два следующих запуска с «Восточного»
Социологи рассказали, как часто россияне употребляют алкоголь
СМИ: Россию охватил новый вид спама
Каспаров набрал 5 очков в 6 матчах на турнире в США
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
В Москве появится «Сад будущего»
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь