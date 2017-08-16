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10:53 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев приглашают принять участие в семейном авторалли

Семейное авторалли пройдет в Волгограде 26 августа.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, участники проедут по разработанному профессиональными автогонщиками маршруту длиной 60 километров. Им предстоит ориентироваться по указаниям Дорожной книги, в которой нет карты или конкретных координат, а только перекрестки, обозначенные специальными знаками и комментариями, а также расстояния между ними. «На всем протяжении пути команда квалифицированных судей будет контролировать точность прохождения маршрута, соблюдение ПДД, а также оценивать выполнение командами спецзаданий. Судейскую команду возглавит чемпион ДОСААФ России по ралли, мастер спорта Сергей Ушанов», — добавили организаторы.

На финише участников будет ждать награждение победителей по девяти номинациям.

К участию допускаются команды, состоящие из родителей и детей. Экипажи — от двух человек, т.е. пилот-водитель и штурман, до того количества пассажиров, которое поместится в машине. Возраст участников не ограничен.

Количество экипажей ограничено: не более 25 автомобилей. Участие бесплатное. Начало мероприятий в 10:00.

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