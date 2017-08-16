Волгоградцев приглашают принять участие в семейном авторалли

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, участники проедут по разработанному профессиональными автогонщиками маршруту длиной 60 километров. Им предстоит ориентироваться по указаниям Дорожной книги, в которой нет карты или конкретных координат, а только перекрестки, обозначенные специальными знаками и комментариями, а также расстояния между ними. «На всем протяжении пути команда квалифицированных судей будет контролировать точность прохождения маршрута, соблюдение ПДД, а также оценивать выполнение командами спецзаданий. Судейскую команду возглавит чемпион ДОСААФ России по ралли, мастер спорта Сергей Ушанов», — добавили организаторы.