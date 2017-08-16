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09:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пять воронежских ярмарок демонтируют за нарушение договора с администрацией

Организаторы ярмарок не подготовили торговые объекты к сдаче.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти приняли в эксплуатацию 42 из 61 ярмарки, которые разместят на территории города. Организаторы 5 ярмарок нарушили заключенные с администрацией Воронежа договоры, по закону торговые площадки должны демонтировать, сообщила пресс-служба горадминистрации во вторник, 15 августа.

— Согласно утвержденной процедуре, не принятые в эксплуатацию ярмарочные площадки должны быть демонтированы добровольно организаторами ярмарок в течение 10 дней со дня получения уведомления. В противном случае ярмарки демонтируются в принудительном порядке. Свободные ярмарочные площадки впоследствии будут выставлены на аукцион в целях заключения договоров с эффективными инвесторами
Алексей Антиликаторов
заместитель главы Воронежа

Он добавил, что на время реконструкции людям предоставят все свободные места на рынках и ярмарках города. Кроме того, на всех ярмарках после реконструкции предприниматели будут иметь приоритетное право занимать свободные торговые площади.

Из запланированных к установке 61 ярмарок 4 ярмарки еще не разыграны на аукционе по причине отсутствия заявок, 3 ярмарки находятся на стадии реконструкции, 7 не принимались в эксплуатацию по причине расторжения договоров по инициативе предпринимателей, а 5 не подготовили объекты к сдаче и не выполнили предписания мэрии.

В 2016 году администрация Воронежа разработала план размещения ярмарочных площадок на территории города. С организаторами ярмарок заключили договоры. Такая схема появилась впервые. До этого размещение торговых объектов утверждалось на год без заключения договора. Основное отличие разработанного плана заключается в том, что теперь ярмарки работают на договорной и возмездной для бюджета основе: бюджет получает дополнительные поступления, а бизнес-сообщество гарантии работы на пять лет.

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