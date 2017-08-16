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09:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Синоптики прогнозируют теплую и малооблачную погоду в Нижегородской области в ближайшие дни

Нижний Новгород. 16 августа. НТА-Приволжье — Синоптики прогнозируют теплую и малооблачную погоду в Нижегородской области в ближайшие дни.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 16 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +23 градуса, ветер северо-восточный, 3 м/с.

17 августа также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +12 градусов и +23 градуса днем, ветер восточный, 2 м/с.

18 августа синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ночью ожидается +12 градусов, а днем +24 градуса, ветер юго-восточный, 2 м/с.

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