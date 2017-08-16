Синоптики прогнозируют теплую и малооблачную погоду в Нижегородской области в ближайшие дни
Нижний Новгород. 16 августа.
Нижний Новгород. 16 августа.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 16 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +23 градуса, ветер
17 августа также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +12 градусов и +23 градуса днем, ветер восточный, 2 м/с.
18 августа синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ночью ожидается +12 градусов, а днем +24 градуса, ветер