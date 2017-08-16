Твит Обамы после событий в Шарлоттсвилле стал самым популярным в истории

«Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии», — написал он 13 августа и прикрепил к записи фотографию, где он запечатлен у окна детского сада.

Пост собрал более 2,9 миллиона лайков и 1,2 миллиона перепостов.

Цитата принадлежит южноафриканскому политику и борцу за права человека Нельсону Манделе. В следующих постах Обама продолжил эту фразу:

«…Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность».

В Шарлоттсвилле 12 августа должна была пройти акция ультраправых, однако за несколько часов до этого неонацисты провели стихийное факельное шествие. Они требуют от местных властей отказаться от сноса памятника генералу Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США), воевавшему за конфедератов.