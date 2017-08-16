Всех жителей Хабаровского края внесут в «одно окно»

Хабаровский край подключился к созданию единого государственного реестра народонаселения России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В него будут внесены данные о каждом человеке. В настоящее время государство не обладает полной информацией, где человек родился, учился, женился, есть ли у него дети, где он платит налоги, социальные взносы. Обо всем этом осведомлены отдельные ведомства, к тому же многие базы не являются федеральными. Предстоит соединить всю эту информацию воедино. И в первую очередь сведения ЗАГСов. Если это сделать, то отпадет необходимость проводить перепись населения, тратить на это огромные деньги.

— Государство намеревается создать принцип «одного окна», когда человек будет избавлен от изнурительного хождения по инстанциям, чтобы получить какую-то справку, — сказала ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета по делам ЗАГСов и архивов правительства края Ольга Завьялова. — И у нас отпадет необходимость посылать запросы в другие регионы, чтоб подтвердить, к примеру, свидетельство о рождении или заключении брака. Создание единого реестра позволит в любом органе ЗАГС выдать человеку копию одного из актовых записей. Их семь — рождение, брак, развод, смерть, установление отцовства, перемена имени, усыновление или удочерение. Специалистам ЗАГСов предстоит систематизировать все имеющиеся записи актов гражданского состояния о жителях региона, чтобы потом занести их в общероссийскую базу данных.