Всех жителей Хабаровского края внесут в «одно окно»
Данные о каждом из нас запишут в единый реестр.
Данные о каждом из нас запишут в единый реестр.
Хабаровский край подключился к созданию единого государственного реестра народонаселения России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В него будут внесены данные о каждом человеке. В настоящее время государство не обладает полной информацией, где человек родился, учился, женился, есть ли у него дети, где он платит налоги, социальные взносы. Обо всем этом осведомлены отдельные ведомства, к тому же многие базы не являются федеральными. Предстоит соединить всю эту информацию воедино. И в первую очередь сведения ЗАГСов. Если это сделать, то отпадет необходимость проводить перепись населения, тратить на это огромные деньги.
— Государство намеревается создать принцип «одного окна», когда человек будет избавлен от изнурительного хождения по инстанциям, чтобы получить
— Это колоссальный объем работы, — продолжает Ольга Завьялова. — В нашем архиве ЗАГС хранится больше 5 млн записей, причем более 30% всей документации составляют актовые записи о рождении. Информация накоплена в с 1923 года. Всю ее необходимо перевести в электронный вариант. На это нам дается три года. Но работать в едином реестре записи актов гражданского состояния специалисты начнут уже с 2018 года. Тут главное — соблюсти баланс метут жду закрытыми персональными данными и их открытой частью, с которой и хотят разрешить работать органам государственной власти.
Кстати, первая перепись в Российской империи проводилась летом 1895 года. Опросы содержали четырнадцать вопросов — имя, семейное положение, отношение к главе хозяйства, пол возраст, сословие, вероисповедание, грамотность и даже физические недостатки.