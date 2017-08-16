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10:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Яблочный Спас отпразднуют хабаровчане

19 августа жители Хабаровска отпразднуют Яблочный Спас. Народные гулянья в честь дня Преображения Господня состоятся в парке имени Муравьева-Амурского. Мероприятие начнется в 13:00.

Для горожан выступят исполнители народной и авторской песни. Пришедшие смогут принять участие в играх и изготовить памятную открытку с пожеланиями. Также во время праздника будут освящать яблоки, груши и другие плоды, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию КГБУК «ХКП им. Н. Н. Муравьева-Амурского».

Напомним, в этот же день праздничные мероприятия проведут в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

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