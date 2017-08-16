Яблочный Спас отпразднуют хабаровчане
19 августа жители Хабаровска отпразднуют Яблочный Спас. Народные гулянья в честь дня Преображения Господня состоятся в парке имени
19 августа жители Хабаровска отпразднуют Яблочный Спас. Народные гулянья в честь дня Преображения Господня состоятся в парке имени
Для горожан выступят исполнители народной и авторской песни. Пришедшие смогут принять участие в играх и изготовить памятную открытку с пожеланиями. Также во время праздника будут освящать яблоки, груши и другие плоды, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию КГБУК «ХКП им. Н. Н. Муравьева-Амурского».
Напомним, в этот же день праздничные мероприятия проведут в