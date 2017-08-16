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10:28 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Коровы-«вандалы» разгромили кладбище в Каслях

Погром — на кладбище Каслей!

Горожане возмущены: вандалами оказались коровы. Они разрушают и оскверняют могилы, ломают памятники, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Гнев каслинцев заполонил соцсети:

«Мы сначала обратили внимание: как-то быстро могилы провалились, но дальше глазам предстали эти жуткие картины щепок, следов копыт и фото. Это печально, и очередная боль родным».

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Но вот в участковой службе МВД заявили: за последнее время к ним жалоб не поступало. А ведь, в первую очередь, необходимо обратиться с заявлением именно в полицию. Возможно, тогда хозяев коров смогут привлечь к ответственности, как это удалось сделать в Кыштыме. Там крупный рогатый скот вытаптывал клумбы и газоны. Управление городского хозяйства выявило владельца животных. Теперь он задумается о месте выгула буренок и заплатит штраф.

Оксана Кузьмина.

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