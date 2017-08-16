Коровы-«вандалы» разгромили кладбище в Каслях

Но вот в участковой службе МВД заявили: за последнее время к ним жалоб не поступало. А ведь, в первую очередь, необходимо обратиться с заявлением именно в полицию. Возможно, тогда хозяев коров смогут привлечь к ответственности, как это удалось сделать в Кыштыме. Там крупный рогатый скот вытаптывал клумбы и газоны. Управление городского хозяйства выявило владельца животных. Теперь он задумается о месте выгула буренок и заплатит штраф.