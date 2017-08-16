В Казахстане ожидается понижение температуры до 5 градусов
Синоптики РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на
Синоптики РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на
«Антициклон, центр которого расположен над Москвой, окажет влияние на погоду в большинстве областей Казахстана. В западной,
Так, по всей территории страны ожидается кратковременное понижение температуры, в северной половине температура ночью до 5−12 тепла, днем до 17−22 тепла; в южной половине температура ночью понизится до 10−17 тепла, днем до 25−35 тепла.