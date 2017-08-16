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15:23 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане ожидается понижение температуры до 5 градусов

Синоптики РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 17—19 августа, передает Zakon.kz.

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Источник: Zakon.kz

«Антициклон, центр которого расположен над Москвой, окажет влияние на погоду в большинстве областей Казахстана. В западной, северо-западной, юго-западной половине страны в ближайшие дни будет ясная погода без осадков, тем временем в северной, восточной и юго-восточной половине ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града и шквалистое усиление ветра», — говорится в сообщении.

Так, по всей территории страны ожидается кратковременное понижение температуры, в северной половине температура ночью до 5−12 тепла, днем до 17−22 тепла; в южной половине температура ночью понизится до 10−17 тепла, днем до 25−35 тепла.

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