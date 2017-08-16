В Казахстане ожидается понижение температуры до 5 градусов

«Антициклон, центр которого расположен над Москвой, окажет влияние на погоду в большинстве областей Казахстана. В западной, северо-западной, юго-западной половине страны в ближайшие дни будет ясная погода без осадков, тем временем в северной, восточной и юго-восточной половине ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града и шквалистое усиление ветра», — говорится в сообщении.