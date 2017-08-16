В Екатеринбурге собираются поставить памятник Виктору Цою

Памятник Виктору Цою может в обозримом будущем появиться в Екатеринбурге, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Соответствующую петицию накануне, 15 августа, в 27-ую годовщину смерти певца, составила жительница столицы Урала Анна Калиниченко. В обращении говорится, что «Виктор Цой внес огромный вклад не только в развитие гитарной музыки и всей культуры в целом, но и в души его поклонников. Количество почитателей его творчества увеличивается, что имеет огромное значение и ценность в наше время, потому что в своих песнях он пропагандирует такие нравственные ценности, как человечность, вера в себя, любовь, надежность, умение ценить жизнь и все прекрасное в ней».

Кроме того, Анна считает, что «Екатеринбург — это не только столица классических видов искусств, но и центр современной рок-музыки. По её информации, в городе насчитывается более полусотни профессиональных и полупрофессиональных рок-групп. Столицу Урала прославили «Чайф», «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Чичерина», Настя Полева, «Сансара». Все они — визитная карточка Екатеринбурга.

Память лидера группы «Кино» сегодня увековечена во многих городах России, а также в Белоруссии и на Украине. «Хотелось бы, чтобы и в Екатеринбурге был памятник Виктору Цою, — пишет автор петиции. — Странно, что в столице Урала есть памятник Гене Букину (персонажу с сомнительной репутацией), а такому великому музыканту и актеру нет такого памятника. Есть переход имени Виктора Цоя (на Плотинке, по-другому — “Труба”), но, к сожалению, он часто подвергается налетам вандалов».

Анна также предлагает несколько мест, где можно было бы установить памятник: Плотинка (у подземного перехода), около Дворца спорта (там был концерт Виктора Цоя), около общежития архитектурной академии на улице Восточная, 20 (там Цой в 1983 году давал акустический концерт), на улице Вайнера.

Предполагается, что если петицию подпишет много людей, она будет доставлена в администрацию Екатеринбурга. На данный момент за памятник Цою проголосовало 63 человека