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10:49 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе откроют «горячую линию» для родителей первоклассников

УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе «горячая линия» для родителей первоклассников будет работать 23 августа с 14 до 17 часов.

Инициаторами консультаций для родителей выступили Комитет по делам молодежи администрации Уфы и Городской центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО».

Специалисты расскажут о мерах социальной поддержки семьям в трудной жизненной ситуации, о психологических особенностях адаптации детей к школе и преодолении сложностей в обучении.

На вопросы ответят опытные педагоги и психологи.

Телефон «горячей линии»: (347) 223−22−11. Звонок бесплатный.

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