В Уфе откроют «горячую линию» для родителей первоклассников
УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе «горячая линия» для родителей первоклассников будет работать 23 августа с 14 до 17 часов.
УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе «горячая линия» для родителей первоклассников будет работать 23 августа с 14 до 17 часов.
Инициаторами консультаций для родителей выступили Комитет по делам молодежи администрации Уфы и Городской центр
Специалисты расскажут о мерах социальной поддержки семьям в трудной жизненной ситуации, о психологических особенностях адаптации детей к школе и преодолении сложностей в обучении.
На вопросы ответят опытные педагоги и психологи.
Телефон «горячей линии»: (347) 223−22−11. Звонок бесплатный.