Улицы Варварская и Ошарская в Нижнем Новгороде будут частично закрыты до 31 августа и до 30 сентября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается на сайте нижегородского Центра организации дорожного движения 15 августа. Согласно информации, с 15 августа по 26 августа в связи со строительно-монтажными работами будет закрыт участок ул. Варварская на пересечении с ул. Пискунова.

С 26 августа по 31 августа данные работы будут проводиться только на одной из полос движения — в сторону пл. Минина и Пожарского. Полоса будет закрыта полностью, на встречном направлении движение будет организовано с сужением полос.