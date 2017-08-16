Улицы Варварская и Ошарская в Нижнем Новгороде будут частично закрыты до 31 августа и до 30 сентября
Улицы Варварская и Ошарская в Нижнем Новгороде будут частично закрыты до 31 августа и до 30 сентября 2017 года соответственно.
Улицы Варварская и Ошарская в Нижнем Новгороде будут частично закрыты до 31 августа и до 30 сентября 2017 года соответственно.
Об этом сообщается на сайте нижегородского Центра организации дорожного движения 15 августа. Согласно информации, с 15 августа по 26 августа в связи со
С 26 августа по 31 августа данные работы будут проводиться только на одной из полос движения — в сторону пл. Минина и Пожарского. Полоса будет закрыта полностью, на встречном направлении движение будет организовано с сужением полос.
Также с 17 августа по 30 сентября в связи с реконструкцией канализации будет закрыт для движения транспорта участок ул. Ошарской от перекрёстка с ул. Пискунова до перекрёстка с ул. Октябрьская. Движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам в объезд мест производства работ.