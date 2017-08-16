Роспотребнадзор по Нижегородской области арестовал шубы и дубленки в Арзамасе из-за отсутствия контрольных знаков

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, сотрудники ведомства провели проверку в Арзамасе.

В магазине «Степ» была обнаружена продукция из натурального меха (шубы и дубленки) без специальных контрольных (идентификационных) знаков. Это является нарушением постановления правительства РФ о необходимости проводить маркировку изделий из меха.

Установлено, что у индивидуального предпринимателя отсутствовала товарно-сопроводительная документация на товар из меха в количестве 7 единиц на сумму 100 тыс. рублей. Кроме того, на продукции из натурального меха содержалась неполная маркировка, а именно отсутствовала информация о юридическом адресе изготовителя, виде меха и виде его обработки.

В итоге индивидуальный предприниматель из Арзамаса был оштрафован в общей сложности на 25 тыс. рублей, а на меховые изделия без идентификационных знаков был наложен арест.