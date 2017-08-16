Роспотребнадзор по Нижегородской области арестовал шубы и дубленки в Арзамасе из-за отсутствия контрольных знаков
Нижний Новгород. 16 августа.
Нижний Новгород. 16 августа.
Как сообщает
В магазине «Степ» была обнаружена продукция из натурального меха (шубы и дубленки) без специальных контрольных (идентификационных) знаков. Это является нарушением постановления правительства РФ о необходимости проводить маркировку изделий из меха.
Установлено, что у индивидуального предпринимателя отсутствовала
В итоге индивидуальный предприниматель из Арзамаса был оштрафован в общей сложности на 25 тыс. рублей, а на меховые изделия без идентификационных знаков был наложен арест.
Ранее сообщалось, что три шубы из норки арестованы в Нижегородской области за недостоверную информацию на товарных ярлыках.