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10:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

Роспотребнадзор по Нижегородской области арестовал шубы и дубленки в Арзамасе из-за отсутствия контрольных знаков

Нижний Новгород. 16 августа. НТА-Приволжье — Роспотребнадзор по Нижегородской области арестовал шубы и дубленки в Арзамасе из-за отсутствия контрольных знаков.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, сотрудники ведомства провели проверку в Арзамасе.

В магазине «Степ» была обнаружена продукция из натурального меха (шубы и дубленки) без специальных контрольных (идентификационных) знаков. Это является нарушением постановления правительства РФ о необходимости проводить маркировку изделий из меха.

Установлено, что у индивидуального предпринимателя отсутствовала товарно-сопроводительная документация на товар из меха в количестве 7 единиц на сумму 100 тыс. рублей. Кроме того, на продукции из натурального меха содержалась неполная маркировка, а именно отсутствовала информация о юридическом адресе изготовителя, виде меха и виде его обработки.

В итоге индивидуальный предприниматель из Арзамаса был оштрафован в общей сложности на 25 тыс. рублей, а на меховые изделия без идентификационных знаков был наложен арест.

Ранее сообщалось, что три шубы из норки арестованы в Нижегородской области за недостоверную информацию на товарных ярлыках.

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