Минобразования показало дневники на следующий учебный год

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Профильное министерство ежегодно согласовывает обложки школьных дневников, издаваемых в Беларуси. Использовать напечатанные за рубежом дневники или издаваемые «частниками» с несогласованными обложками (принцессами, машинками, супергероями и т. д. ) нельзя.

В перечне утвержденных Минобразования форм дневников на 2017/2018 учебный год — почти три десятка вариаций. Издателями дневников выступили несколько типографий по всей стране: от ОАО «Полеспечать» до ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».

Обыгрываемые на обложках утвержденных дневников темы связаны с Беларусью — традиционно на них появляется изображение Национальной библиотеки, площади Победы в Минске, контур республики с колосьями и первопечатник Франциск Скорина.

В перечне утвержденных дневников — почти три десятка вариаций Слишком яркие дневники с машинками, принцессами отвлекают от учебы.

Изменения в вид школьных дневников предлагают редко, однако в этом учебном году школьники смогут купить себе стильные дневники с красной или синей вышиванкой — национальным белорусским узором.

Ученик может приходить с любым из утвержденных Минобразования дневником, если классный руководитель не просит купить конкретный Дневник с национальным белорусским узором от Бобруйской укрупненной типографии им. А. Т. Непогодина.

Если классный руководитель еще в конце прошлого учебного года не сообщил о необходимости покупать конкретный школьный дневник, ученик может приходить с любым из утвержденных Минобразования.

В перспективе белорусские чиновники планируют переходить на «электронные дневники», однако пока такая возможность есть только в школах, сотрудничающих с соответствующими частными фирмами на платной форме. Сроки массового перехода школ на систему электронных дневников не обозначены.