Пропавший после получения зарплаты екатеринбуржец нашелся в Казахстане

Жена мужчины Кристина подтвердила, что он действительно уехал в другую страну, не предупредив ее. «Уехал в Казахстан к родителям. Вчера вечером пришла смска с казахстанского номера от него о том, что он там. Пока домой он не вернулся. Вестей от него не было четыре дня», — рассказала Кристина.