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10:59 (мск), источник: ЕАН

Пропавший после получения зарплаты екатеринбуржец нашелся в Казахстане

Стала известна судьба бесследно исчезнувшего 29-летнего жителя Екатеринбурга.

Мебельщик Андрей Евсеев пропал из поселка Садовый после получения зарплаты. Спустя пару дней представители поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили ЕАН, что он нашелся.

Жена мужчины Кристина подтвердила, что он действительно уехал в другую страну, не предупредив ее. «Уехал в Казахстан к родителям. Вчера вечером пришла смска с казахстанского номера от него о том, что он там. Пока домой он не вернулся. Вестей от него не было четыре дня», — рассказала Кристина.

Напомним, что горожанин пропал 12 августа. Он отпросился с работы из-за болей в животе. Причем сделал это сразу после получения оклада в размере 17 тысяч рублей.

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