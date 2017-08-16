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15:22 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

17 августа в Вахитовском районе Казани не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 16 августа). 17 августа в части домов Вахитовского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению водопровода.

С 9.00 17 августа до 6.00 18 августа воды не будет по адресам:
ул. Айвазовского, 3, 3а, 5, 10/54, 11а;
ул. Бутлерова, 44;
ул. Курашова, 3, 5, 8, 11, 13;
ул. Муштари, 2/67, 2а, 4;
ул. Овражная, 17, 19, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 35/37, 36, 44, 52, 54/10;
ул. Ульянова-Ленина, 67/2.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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