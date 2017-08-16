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10:48 (мск), источник: БЕЛТА

Осенние каникулы в этом году в белорусских школах продлятся 10 дней

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенние каникулы в этом году в белорусских школах продлятся 10 дней, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Источник: БЕЛТА

Отдыхать белорусские школьники будут дольше обычного благодаря тому, что в этом году День октябрьской революции 7 ноября выпадает на вторник. Соответственно осенние каникулы пройдут с 29 октября по 7 ноября, то есть 10 дней.

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