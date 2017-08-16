Около 120 выставок-продаж пройдет в магазинах Минска во время подготовки к школе
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 120
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 120
Также до начала учебного года планируется организовать 25 демонстраций моделей одежды, обуви, ученической галантереи с участием
ЦУМ предоставляет покупателям возможность приобрести товары к школе в рассрочку на 6 месяцев по картам «Халва», «Карта покупок», «Smart карта», «Магнит». В период с 1 августа по 5 сентября можно бесплатно подогнать школьную одежду.
ООО «Торговый дом «На Немиге» приглашает на расширенные продажи коллекций одежды делового стиля, верхних трикотажных и
ЗАО «ФОМ Луч» в августе предлагает многодетным семьям и семьям, воспитывающим
В торговой сети города работают программы по продаже товаров на льготных условиях различным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, которым универмаги города предоставляют скидку 10% на непродовольственные товары, в том числе товары школьного ассортимента.