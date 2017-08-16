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10:50 (мск), источник: БЕЛТА

Около 120 выставок-продаж пройдет в магазинах Минска во время подготовки к школе

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 120 выставок-продаж пройдет в магазинах Минска во время подготовки к школе, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Также до начала учебного года планируется организовать 25 демонстраций моделей одежды, обуви, ученической галантереи с участием предприятий-изготовителей и вручением подарков покупателям. Проводятся однодневные акции со снижением цен до 40% на отдельные виды продукции или до 25% на все непродовольственные товары. Скидки предлагают УП «Универмаг Беларусь», ОАО «ЦУМ «Минск», «ГУМ» и др.

ЦУМ предоставляет покупателям возможность приобрести товары к школе в рассрочку на 6 месяцев по картам «Халва», «Карта покупок», «Smart карта», «Магнит». В период с 1 августа по 5 сентября можно бесплатно подогнать школьную одежду.

ООО «Торговый дом «На Немиге» приглашает на расширенные продажи коллекций одежды делового стиля, верхних трикотажных и чулочно-носочных изделий для школьников, школьно-письменных принадлежностей, ООО «Старт-Х» — распродажи ранцев и рюкзаков со скидкой 15%.

ЗАО «ФОМ Луч» в августе предлагает многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, скидку 20% при покупке обуви отечественного производства.

В торговой сети города работают программы по продаже товаров на льготных условиях различным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, которым универмаги города предоставляют скидку 10% на непродовольственные товары, в том числе товары школьного ассортимента.

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