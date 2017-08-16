В Беларуси регистрируют не вирус Коксаки, а ЕСНО

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Высокий градус обсуждения последних новостей с жарких курортов сбила заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Тамара Амвросьева.

Наши специалисты постоянно отслеживают ситуацию, которая поступает из официальных источников. И что касается Турции, которую особенно активно обсуждают в СМИ, то нет данных о какой-то чрезвычайной ситуации и тем более эпидемии. Даже нет лабораторного подтверждения, что именно вирус Коксаки подхватил тот один-единственный турист из Украины, о котором сообщил турецкий минздрав.

Тамара Васильевна считает, что проблема в Турции, может, и имеется, хотя не в таких масштабах, о которых пишут. В Беларуси же регистрируют случаи герпангины:

— По предварительным данным, это не вирус Коксаки, а вирус ECHO, который достаточно привычен. Думаю, бояться каких-то осложнений эпидситуации не стоит.

Вообще, каждый год у нас регистрируют от 20 до 30 различных типов энтеровирусов. Всего же в их семействе — более 70 представителей, которых принято делить на четыре группы — вирусы Коксаки А и В, вирус ECHO и так называемые неклассифицируемые вирусы. Самый опасный — энтеровирус 71-го типа, который вызывает тяжелые нейроинфекции и может привести к смертельному исходу. Но за весь период наблюдения, то есть с 2008 года, в Беларуси этот вирус не был зарегистрирован.