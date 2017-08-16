Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
200-килограммовый британец похудел, чтобы принять ванну
Часть территории России перешла Казахстану
Эксперты: это растительное масло не стоит покупать
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
"Гнездо нацизма": в США о появлении украинских двигателей в КНДР
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10:44 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси регистрируют не вирус Коксаки, а ЕСНО

Случаев инфицирования белорусских туристов вирусом Коксаки не зарегистрировано.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Высокий градус обсуждения последних новостей с жарких курортов сбила заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Тамара Амвросьева.

Наши специалисты постоянно отслеживают ситуацию, которая поступает из официальных источников. И что касается Турции, которую особенно активно обсуждают в СМИ, то нет данных о какой-то чрезвычайной ситуации и тем более эпидемии. Даже нет лабораторного подтверждения, что именно вирус Коксаки подхватил тот один-единственный турист из Украины, о котором сообщил турецкий минздрав.

Тамара Васильевна считает, что проблема в Турции, может, и имеется, хотя не в таких масштабах, о которых пишут. В Беларуси же регистрируют случаи герпангины:

— По предварительным данным, это не вирус Коксаки, а вирус ECHO, который достаточно привычен. Думаю, бояться каких-то осложнений эпидситуации не стоит.

Вообще, каждый год у нас регистрируют от 20 до 30 различных типов энтеровирусов. Всего же в их семействе — более 70 представителей, которых принято делить на четыре группы — вирусы Коксаки А и В, вирус ECHO и так называемые неклассифицируемые вирусы. Самый опасный — энтеровирус 71-го типа, который вызывает тяжелые нейроинфекции и может привести к смертельному исходу. Но за весь период наблюдения, то есть с 2008 года, в Беларуси этот вирус не был зарегистрирован.

Против энтеровирусов нет специфической вакцины. Поэтому вся надежда на надзор и лабораторный контроль, а также соблюдение правил личной и общественной гигиены. Еще один важный момент: не нужны антибиотики, они угнетают иммунитет, в итоге инфекция протекает еще тяжелее. Наиболее уязвимая группа — дети до 14 лет. Заразиться можно контактно-бытовым, воздушно-капельным, пищевым и водным путями, при этом особенность энтеровирусных инфекций — источником заражения может стать и человек, у которого нет видимых клинических проявлений. В этом году вспышки были в России, Украине, но наиболее часто они наблюдаются в азиатских странах вроде Таиланда. У нас же за 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года энтеровирусных инфекций стало меньше на 36%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
КНДР пригрозила атаковать американскую военную базу в Тихом океане
В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану
Киев обвинил РФ в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Организаторы US Open объяснили решение пригласить Шарапову
Социологи рассказали, как часто россияне употребляют алкоголь
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
В Москве появится «Сад будущего»
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь