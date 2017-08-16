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15:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Кинематографисты из дальнего зарубежья и СНГ встретятся в Казани на форуме «Время кино»

(Город Казань KZN.RU, 16 августа). 5−11 сентября в Казани пройдет IV форум «Время кино», на котором кинематографисты из разных регионов России смогут познакомиться с опытом иностранных коллег.

Проводимый в рамках Казанского международного кинофестиваля форум предложит региональным специалистам обзор кинорынка Восточной Европы, Турции, Ирана, стран СНГ и Балтии.

Основными темами форума станут сценарное продюсирование, обзор международных кинорынков и кинофестивалей, маркетинг альтернативного контента, питчинг и другие формы презентации, особенности национального проката и продвижения, копродукционные схемы, рибейты и кинопроизводство.

«Время кино» состоится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Молодежного центра Союза кинематографистов России. Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

Справка

Всероссийский форум «Время кино» проходит в Казани с 2015 года. Изначально форум был задуман как образовательная сессия, однако за три года значительно вырос и расширил свой формат. Весной 2017 года на III форуме впервые состоялся питчинг. Сегодня цель форума «Время кино» — это создание постоянной площадки для поддержки дебютных, малобюджетных, региональных, независимых проектов в области кино.

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