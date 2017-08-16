В Татарстане издали экологический гид шрифтом Брайля

Источник: РИА Новости

Новое издание по краеведению стало настоящим подарком для читателей, так как дети с особым интересом изучают природные места родного края, цитируются в сообщении слова директора библиотеки Наиля Сафаргалеева.

В сентябре гид в пяти томах появится и в коррекционных школах республики, где проводятся уроки экологии, нацеленные на повышение экологической грамотности и культуры населения.