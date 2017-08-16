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12:03 (мск), источник: Sputnik.md

Парк в Кишиневе наводнили крысы

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В расположенном в столичном секторе Буюканы парке «Дендрарий», где часто отдыхают кишиневцы, спокойно прогуливаются крысы. Об этом говорит опубликованная видеозапись, пишет sputnik.md.

Источник: Sputnik.md

Очень много крыс заметили под мостом, куда часто приходят отдыхающие с детьми, чтобы покормить птиц. Крысы чувствуют себя настолько свободно, что сами прыгают в воду и даже нападают на уток.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. В начале июня крысы спокойно бегали по газону недалеко от Центрального рынка столицы.

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