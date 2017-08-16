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14:57 (мск), источник: Вести.Ru

В море у Род-Айленда замечен загадочный шар с металлическими «ногами»

Жители американского города Вестерли, штат Род-Айленд, пришли в недоумение, увидев в трех метрах от берега загадочный объект, покрытый бетоном, с восемью металлическими «ногами».

Странного «робота» пытаются сдвинуть с места сотрудники местной строительной компании. Оно очень тяжелое, сообщает WPRI.

Посетители пляжа теряются в догадках по поводу того, чем может быть странная находка. Все говорят, что в прошлом году ее в этом месте не было.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чиновник Питер Брокманн, отвечающий за безопасность на пляже, заявил, что по мнению океанографов из Университета Род-Айленда, странное устройство представляет собой часть прибора, который военные используют для наблюдения за осадками и волнами.

Других версий о назначении и происхождении «робота» пока нет.

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