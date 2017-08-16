В море у Род-Айленда замечен загадочный шар с металлическими «ногами»
Жители американского города Вестерли, штат
Жители американского города Вестерли, штат
Странного «робота» пытаются сдвинуть с места сотрудники местной строительной компании. Оно очень тяжелое, сообщает WPRI.
Посетители пляжа теряются в догадках по поводу того, чем может быть странная находка. Все говорят, что в прошлом году ее в этом месте не было.
Чиновник Питер Брокманн, отвечающий за безопасность на пляже, заявил, что по мнению океанографов из Университета
Других версий о назначении и происхождении «робота» пока нет.