В море у Род-Айленда замечен загадочный шар с металлическими «ногами»

Странного «робота» пытаются сдвинуть с места сотрудники местной строительной компании. Оно очень тяжелое, сообщает WPRI.

Посетители пляжа теряются в догадках по поводу того, чем может быть странная находка. Все говорят, что в прошлом году ее в этом месте не было.

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Чиновник Питер Брокманн, отвечающий за безопасность на пляже, заявил, что по мнению океанографов из Университета Род-Айленда, странное устройство представляет собой часть прибора, который военные используют для наблюдения за осадками и волнами.