Шедевры Третьяковской галереи приехали в Сочи
Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» открылась на курорте «Имеретинский».
Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» открылась на курорте «Имеретинский».
Мультимедийный спектакль представят на суд зрителей в Сочи. Шедевры великих мастеров Третьяковской галереи, оживают благодаря современным технологиям.
«Для спектакля “Окна в Россию. Шедевры семи поколений” мы отобрали 70 великих произведений русских художников ХХ века из коллекций двух музеев — Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. В нашей видеофантазии можно увидеть картины Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Зинаиды Серебряковой, Исаака Левитана, Михаила Абакумова и многих других. В экспозиции есть и уникальные произведения, которые никогда не покидают стен Третьяковской галереи, такие как “Вихрь” Филиппа Малявина», — рассказывают организаторы, сообщает
Сочи стал первым городом, который приоткроет «Окна в Россию». Экспозиция будет работать с сегодняшнего дня и по 17 сентября ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу Парусная, 7.