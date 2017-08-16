Шедевры Третьяковской галереи приехали в Сочи

«Для спектакля “Окна в Россию. Шедевры семи поколений” мы отобрали 70 великих произведений русских художников ХХ века из коллекций двух музеев — Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. В нашей видеофантазии можно увидеть картины Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Зинаиды Серебряковой, Исаака Левитана, Михаила Абакумова и многих других. В экспозиции есть и уникальные произведения, которые никогда не покидают стен Третьяковской галереи, такие как “Вихрь” Филиппа Малявина», — рассказывают организаторы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.