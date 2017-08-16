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11:57 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Шедевры Третьяковской галереи приехали в Сочи

Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» открылась на курорте «Имеретинский».

Мультимедийный спектакль представят на суд зрителей в Сочи. Шедевры великих мастеров Третьяковской галереи, оживают благодаря современным технологиям.

«Для спектакля “Окна в Россию. Шедевры семи поколений” мы отобрали 70 великих произведений русских художников ХХ века из коллекций двух музеев — Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. В нашей видеофантазии можно увидеть картины Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Зинаиды Серебряковой, Исаака Левитана, Михаила Абакумова и многих других. В экспозиции есть и уникальные произведения, которые никогда не покидают стен Третьяковской галереи, такие как “Вихрь” Филиппа Малявина», — рассказывают организаторы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Сочи стал первым городом, который приоткроет «Окна в Россию». Экспозиция будет работать с сегодняшнего дня и по 17 сентября ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу Парусная, 7.

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