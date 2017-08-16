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11:57 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму предложили разграничить места лечения и отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил разграничить места лечения и отдыха на полуострове.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в цивилизованном мире не принято одновременно в одном и том же месте и лечиться, и отдыхать.

«Нам нужно серьезно заняться зонированием и определить, где все-таки лечатся, а где отдыхают», — сказал Иоффе в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Иоффе подчеркнул, что на полуострове есть случаи, когда пансионат для отдыха граничит с лечебным санаторием.

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