В Крыму предложили разграничить места лечения и отдыха

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в цивилизованном мире не принято одновременно в одном и том же месте и лечиться, и отдыхать.

«Нам нужно серьезно заняться зонированием и определить, где все-таки лечатся, а где отдыхают», — сказал Иоффе в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».