В Крыму предложили разграничить места лечения и отдыха
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил разграничить места лечения и отдыха на полуострове.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил разграничить места лечения и отдыха на полуострове.
По его словам, в цивилизованном мире не принято одновременно в одном и том же месте и лечиться, и отдыхать.
«Нам нужно серьезно заняться зонированием и определить, где
Иоффе подчеркнул, что на полуострове есть случаи, когда пансионат для отдыха граничит с лечебным санаторием.