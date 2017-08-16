Самарские дворы очистят от бесхозных машин

Выявлению и учету подвергнутся автомобили, оставленные на городских коммуникациях, газонах, детских площадках, проездах, в непосредственной близости от жилых домов и контейнерных площадок. В частности, это сгоревшие автомобили, автомобили, являющиеся местом складирования мусора, а также загромождающие проезды, дворы, либо создающие помехи дорожному движению, работе уборочной и специальной техники.
Поиском брошенных автомобилей будет заниматься специальная комиссия, в обязанности которой войдут осмотр транспортного средства, его фотосъемка и поиск возможного хозяина при взаимодействии с УГИБДД ГУ МВД по Самаре.
Для информирования владельца о составлении акта осмотра на авто будут оставлять уведомления или размещать сообщения на сайте районных администраций. В течение 10 дней после этого собственник машины должен будет либо привести ее в надлежащий вид, либо отправить на хранение в отведенное для этого место. Если он не сделает это в положенный срок, то авто эвакуируют на стоянку. В случае если в течение шести месяцев с момента перемещения брошенного транспортного средства на стоянку, его владелец так и не объявится, то автомобиль перейдет в собственность Октябрьского района, а затем будет утилизирован.
В Октябрьском районе вывозом и временным хранением бесхозных автомобилей займется МБУ «Перспектива», а в Красноглинском районе — МБУ «Красноглинское».