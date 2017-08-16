Самарские дворы очистят от бесхозных машин

Для информирования владельца о составлении акта осмотра на авто будут оставлять уведомления или размещать сообщения на сайте районных администраций. В течение 10 дней после этого собственник машины должен будет либо привести ее в надлежащий вид, либо отправить на хранение в отведенное для этого место. Если он не сделает это в положенный срок, то авто эвакуируют на стоянку. В случае если в течение шести месяцев с момента перемещения брошенного транспортного средства на стоянку, его владелец так и не объявится, то автомобиль перейдет в собственность Октябрьского района, а затем будет утилизирован.