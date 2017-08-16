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11:56 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарские дворы очистят от бесхозных машин

Этой осенью в Октябрьском и Красноглинском районах начнется тотальная зачистка газонов и детских площадок от брошенных и бесхозных машин. Главы районов уже подписали соответствующие постановления, которые должны вступить в силу 1 сентября.

Выявлению и учету подвергнутся автомобили, оставленные на городских коммуникациях, газонах, детских площадках, проездах, в непосредственной близости от жилых домов и контейнерных площадок. В частности, это сгоревшие автомобили, автомобили, являющиеся местом складирования мусора, а также загромождающие проезды, дворы, либо создающие помехи дорожному движению, работе уборочной и специальной техники.

Поиском брошенных автомобилей будет заниматься специальная комиссия, в обязанности которой войдут осмотр транспортного средства, его фотосъемка и поиск возможного хозяина при взаимодействии с УГИБДД ГУ МВД по Самаре.

Для информирования владельца о составлении акта осмотра на авто будут оставлять уведомления или размещать сообщения на сайте районных администраций. В течение 10 дней после этого собственник машины должен будет либо привести ее в надлежащий вид, либо отправить на хранение в отведенное для этого место. Если он не сделает это в положенный срок, то авто эвакуируют на стоянку. В случае если в течение шести месяцев с момента перемещения брошенного транспортного средства на стоянку, его владелец так и не объявится, то автомобиль перейдет в собственность Октябрьского района, а затем будет утилизирован.

В Октябрьском районе вывозом и временным хранением бесхозных автомобилей займется МБУ «Перспектива», а в Красноглинском районе — МБУ «Красноглинское».

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