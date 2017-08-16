Под Новороссийском пройдет эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!»
В Центре туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском 9 и 10 сентября состоится эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!».
В Центре туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском 9 и 10 сентября состоится эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!».
Темой фестиваля станет «Черноморская кухня». В нем примут участие 20 ресторанов юга России.
«Удачно сочетая в себе болгарскую, греческую, грузинскую, армянскую, итальянскую, русскую и татарскую кулинарии, феномен черноморской кухни нашел множество поклонников по всему миру. Задача
Во время деловой программы фестиваля встретятся рестораторы,