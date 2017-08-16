Под Новороссийском пройдет эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

Темой фестиваля станет «Черноморская кухня». В нем примут участие 20 ресторанов юга России.

«Удачно сочетая в себе болгарскую, греческую, грузинскую, армянскую, итальянскую, русскую и татарскую кулинарии, феномен черноморской кухни нашел множество поклонников по всему миру. Задача ресторанов-участников в своих фирменных блюдах показать прочную связь кулинарных традиций десятков народов, живущих вдоль черноморского побережья», — сообщили организаторы фестиваля.

Шеф-повара из Краснодарского края и московских ресторанов дадут мастер-классы на сцене Гастрономического театра. На «О, да! Еда!» пройдут выставка-дегустация российских вин, кулинарные соревнования команд-любителей, ярмарка и концерты.