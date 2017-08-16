Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
10-летняя девочка с ДЦП стала популярной моделью
Как продать жилье, купленное в браке?
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
"Гнездо нацизма": в США о появлении украинских двигателей в КНДР
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11:59 (мск), источник: ЮГА.ру

Под Новороссийском пройдет эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

В Центре туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском 9 и 10 сентября состоится эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!».

Темой фестиваля станет «Черноморская кухня». В нем примут участие 20 ресторанов юга России.

«Удачно сочетая в себе болгарскую, греческую, грузинскую, армянскую, итальянскую, русскую и татарскую кулинарии, феномен черноморской кухни нашел множество поклонников по всему миру. Задача ресторанов-участников в своих фирменных блюдах показать прочную связь кулинарных традиций десятков народов, живущих вдоль черноморского побережья», — сообщили организаторы фестиваля.

Шеф-повара из Краснодарского края и московских ресторанов дадут мастер-классы на сцене Гастрономического театра. На «О, да! Еда!» пройдут выставка-дегустация российских вин, кулинарные соревнования команд-любителей, ярмарка и концерты.

Во время деловой программы фестиваля встретятся рестораторы, шеф-повара, сомелье, представители винодельческих хозяйств и поставщиков локальных продуктов. Целью встреч станет развитие сотрудничества представителей смежных отраслей индустрии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану
Киев обвинил РФ в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США
Ассоциация тенниса США объяснила решение пригласить Шарапову
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь