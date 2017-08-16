Налоговая служба проведет во Владивостоке День открытых дверей
Специалисты расскажут об уплате имущественного налога.
Специалисты расскажут об уплате имущественного налога.
Владивосток, 16 августа, PrimaMedia.
Налоговые органы Приморья приглашают жителей Приморья
В День открытых дверей физические лица получат информацию;.
— о сроках уплаты имущественных налогов за 2016 год;.
— о порядке исчисления налогов,
— о сводном налоговом уведомлении и о порядке его направления, а также о том, кому не будут направлены налоговые уведомления;.
— о льготах по налогам и порядке их получения;.
— о задолженности по налогам с физических лиц;.
— об электронных сервисах ФНС России,
в том числе о преимуществах Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц.
и по другим вопросам, возникающим при уплате налогов с физических лиц.
Акция направлена на повышение налоговой грамотности населения и мотивацию налогоплательщиков на добросовестное исполнение своих гражданских обязанностей по уплате налогов.
Налогоплательщики смогут получить доступ к
В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых органов сориентируют налогоплательщиков в выборе услуг и мероприятий, расскажут о правах налогоплательщиков.
Дни открытых дверей пройдут: в пятницу 25 августа 2017 г. с 9.00— 16.45, в субботу 26 августа 2017 г. с. 10.00 -15.00.