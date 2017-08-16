Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
10-летняя девочка с ДЦП стала популярной моделью
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
"Гнездо нацизма": в США о появлении украинских двигателей в КНДР
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Налоговая служба проведет во Владивостоке День открытых дверей

Специалисты расскажут об уплате имущественного налога.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 августа, PrimaMedia.

Налоговые органы Приморья приглашают жителей Приморья 25—26 августа на «День ответов на вопросы по имущественным налогам». Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения, сообщает ИА PrimaMedia.

В День открытых дверей физические лица получат информацию;.

— о сроках уплаты имущественных налогов за 2016 год;.

— о порядке исчисления налогов,

— о сводном налоговом уведомлении и о порядке его направления, а также о том, кому не будут направлены налоговые уведомления;.

— о льготах по налогам и порядке их получения;.

— о задолженности по налогам с физических лиц;.

— об электронных сервисах ФНС России,

в том числе о преимуществах Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц.

и по другим вопросам, возникающим при уплате налогов с физических лиц.

Акция направлена на повышение налоговой грамотности населения и мотивацию налогоплательщиков на добросовестное исполнение своих гражданских обязанностей по уплате налогов.

Налогоплательщики смогут получить доступ к онлайн-сервису налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых органов сориентируют налогоплательщиков в выборе услуг и мероприятий, расскажут о правах налогоплательщиков.

Дни открытых дверей пройдут: в пятницу 25 августа 2017 г. с 9.00— 16.45, в субботу 26 августа 2017 г. с. 10.00 -15.00.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Испытано на себе: как проводят обследование в тайском госпитале Bumrungrad
Константин Богданенко: Необходимо легализовать прибрежное рыболовство
В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану
Киев обвинил РФ в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США
Ассоциация тенниса США объяснила решение пригласить Шарапову
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь