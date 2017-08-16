Налоговая служба проведет во Владивостоке День открытых дверей

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 августа, PrimaMedia.

Налоговые органы Приморья приглашают жителей Приморья 25—26 августа на «День ответов на вопросы по имущественным налогам». Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения, сообщает ИА PrimaMedia.

В День открытых дверей физические лица получат информацию;.

— о сроках уплаты имущественных налогов за 2016 год;.

— о порядке исчисления налогов,

— о сводном налоговом уведомлении и о порядке его направления, а также о том, кому не будут направлены налоговые уведомления;.

— о льготах по налогам и порядке их получения;.

— о задолженности по налогам с физических лиц;.

— об электронных сервисах ФНС России,

в том числе о преимуществах Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц.

и по другим вопросам, возникающим при уплате налогов с физических лиц.

Акция направлена на повышение налоговой грамотности населения и мотивацию налогоплательщиков на добросовестное исполнение своих гражданских обязанностей по уплате налогов.

Налогоплательщики смогут получить доступ к онлайн-сервису налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых органов сориентируют налогоплательщиков в выборе услуг и мероприятий, расскажут о правах налогоплательщиков.