Свердловский омбудсмен не видит необходимости в голодовке пайщиков недостроенного дома в Екатеринбурге
Екатеринбург. 16 августа.
Екатеринбург. 16 августа.
«В связи с тем, что обманутые пайщики голодают рядом со своим недостроенным домом по улице Бахчиванджи, 15 считаю необходимым заявить, что сегодня нет никакой необходимости в акции протеста», — приводятся в сообщении слова Т. Мерзляковой.
Омбудсмен отметила, что поддерживает акции протеста только в том случае, когда власти не обращают внимание на проблему.
«Проблема обманутых дольщиков, долгостроя изучается не только на уровне нашего губернатора, но и на уровне президента России», — пояснила Т. Мерзлякова.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в
По данным
«В ходе проверки планируется дать оценку полноте принимаемых правительством региона мер, направленных на скорейший поиск
По данным прокуратуры, строительство этого дома сопровождается систематическими срывами этапов его возведения. В июле 2017 года прокурор области направил информацию главе региона с предложением взять ситуацию на личный контроль.
Кроме того, отмечает
По данным местных СМИ, пайщики ЖК «Кольцовски» устроили акцию возле дома на улице Бахчиванджи, 15. Одна из участниц голодает уже несколько дней, чтобы привлечь внимание властей региона к недостроенному дому.