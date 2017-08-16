Свердловский омбудсмен не видит необходимости в голодовке пайщиков недостроенного дома в Екатеринбурге

«В связи с тем, что обманутые пайщики голодают рядом со своим недостроенным домом по улице Бахчиванджи, 15 считаю необходимым заявить, что сегодня нет никакой необходимости в акции протеста», — приводятся в сообщении слова Т. Мерзляковой.

Омбудсмен отметила, что поддерживает акции протеста только в том случае, когда власти не обращают внимание на проблему.

«Проблема обманутых дольщиков, долгостроя изучается не только на уровне нашего губернатора, но и на уровне президента России», — пояснила Т. Мерзлякова.

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Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, прокуратура проводит проверку по данному факту, оценивает законность действий должностных лиц.

По данным пресс-службы, надзорное ведомство взяло на контроль ситуацию, связанную с очередным срывом сроков сдачи в эксплуатацию жилого комплекса «Кольцовский» на улице Бахчиванджи, 15 в Екатеринбурге.

«В ходе проверки планируется дать оценку полноте принимаемых правительством региона мер, направленных на скорейший поиск инвестора-застройщика для достройки “проблемного” объекта», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, строительство этого дома сопровождается систематическими срывами этапов его возведения. В июле 2017 года прокурор области направил информацию главе региона с предложением взять ситуацию на личный контроль.

Кроме того, отмечает пресс-служба, в отношении руководства первоначальной компании-застройщика АН «Базис» полиция возбудила уголовное дело.