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12:02 (мск), источник: Интерфакс

Свердловский омбудсмен не видит необходимости в голодовке пайщиков недостроенного дома в Екатеринбурге

Екатеринбург. 16 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пайщики недостроенного дома по улице Бахчиванджи, 15 в Екатеринбурге проводят голодовку, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

«В связи с тем, что обманутые пайщики голодают рядом со своим недостроенным домом по улице Бахчиванджи, 15 считаю необходимым заявить, что сегодня нет никакой необходимости в акции протеста», — приводятся в сообщении слова Т. Мерзляковой.

Омбудсмен отметила, что поддерживает акции протеста только в том случае, когда власти не обращают внимание на проблему.

«Проблема обманутых дольщиков, долгостроя изучается не только на уровне нашего губернатора, но и на уровне президента России», — пояснила Т. Мерзлякова.

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Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, прокуратура проводит проверку по данному факту, оценивает законность действий должностных лиц.

По данным пресс-службы, надзорное ведомство взяло на контроль ситуацию, связанную с очередным срывом сроков сдачи в эксплуатацию жилого комплекса «Кольцовский» на улице Бахчиванджи, 15 в Екатеринбурге.

«В ходе проверки планируется дать оценку полноте принимаемых правительством региона мер, направленных на скорейший поиск инвестора-застройщика для достройки “проблемного” объекта», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, строительство этого дома сопровождается систематическими срывами этапов его возведения. В июле 2017 года прокурор области направил информацию главе региона с предложением взять ситуацию на личный контроль.

Кроме того, отмечает пресс-служба, в отношении руководства первоначальной компании-застройщика АН «Базис» полиция возбудила уголовное дело.

По данным местных СМИ, пайщики ЖК «Кольцовски» устроили акцию возле дома на улице Бахчиванджи, 15. Одна из участниц голодает уже несколько дней, чтобы привлечь внимание властей региона к недостроенному дому.

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