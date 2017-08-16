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12:03 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани представили новый археологический объект

Каменную погребально-поминальную конструкцию IV—III веков до нашей эры установили в Анапе.

На территории заповедника «Горгиппия», в честь дня археолога, воссоздали историческую конструкцию. Еще в 2015 году в окрестностях Анапы было открыто культовое сооружение, предположительно, основание алтаря или монументального надгробного памятника.

«В целях сохранения уникального археологического объекта по окончании раскопок сооружение было разобрано, составлявшие его камни пронумерованы и доставлены на территорию археологического заповедника. В июле 2017 г. каменная конструкция была восстановлена в полном соответствии с полевыми чертежами и фотографиями», — сообщает Минкультуры края.

Каменно-погребальная конструкция станет началом работ по созданию экспозиции под открытым небом, посвященной некрополю античной Горгиппии.

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