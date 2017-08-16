Сотрудники воронежской «Гото Предестинации» рассказали о байкере на корабле
Снимок мотоциклиста на корабле вызвал шквал эмоций среди горожан.
Снимок мотоциклиста на корабле вызвал шквал эмоций среди горожан.
Ночью в городском сообществе «ВКонтакте» «Типичный Воронеж» появился снимок байкера на корабле «Гото Предестинация».
Фотография с подписью «Мотоциклисты в край обнаглели!» вызвала шквал эмоций в соцсети. Но сотрудники музея раскрыли секрет снимка.
«Дорогие воронежцы! Сотрудники корабля “Гото Предестинация” рады сообщить: байкеров на мотоцикле, Николаса Кейджа в тюбетейке и Анастасии Волочковой в шпагате на корабле ночью не было. Фотошоп был», — такое заявление опубликовали сотрудники музея в официальной группе корабля «ВКонтакте».