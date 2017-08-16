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12:03 (мск), источник: АиФ Черноземье

Сотрудники воронежской «Гото Предестинации» рассказали о байкере на корабле

Снимок мотоциклиста на корабле вызвал шквал эмоций среди горожан.

Ночью в городском сообществе «ВКонтакте» «Типичный Воронеж» появился снимок байкера на корабле «Гото Предестинация».

Фотография с подписью «Мотоциклисты в край обнаглели!» вызвала шквал эмоций в соцсети. Но сотрудники музея раскрыли секрет снимка.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Дорогие воронежцы! Сотрудники корабля “Гото Предестинация” рады сообщить: байкеров на мотоцикле, Николаса Кейджа в тюбетейке и Анастасии Волочковой в шпагате на корабле ночью не было. Фотошоп был», — такое заявление опубликовали сотрудники музея в официальной группе корабля «ВКонтакте».

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