Сотрудники воронежской «Гото Предестинации» рассказали о байкере на корабле

Фотография с подписью «Мотоциклисты в край обнаглели!» вызвала шквал эмоций в соцсети. Но сотрудники музея раскрыли секрет снимка.

«Дорогие воронежцы! Сотрудники корабля “Гото Предестинация” рады сообщить: байкеров на мотоцикле, Николаса Кейджа в тюбетейке и Анастасии Волочковой в шпагате на корабле ночью не было. Фотошоп был», — такое заявление опубликовали сотрудники музея в официальной группе корабля «ВКонтакте».