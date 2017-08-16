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12:11 (мск), источник: Tengrinews

Танцы молодых людей на светофоре в Шымкенте бурно обсуждают в Сети

Пользователи Сети бурно обсуждают видео из Шымкента, на котором молодые люди, выйдя из машин, станцевали на дороге, сообщает Otyrar.kz.

Действие видеозаписи, опубликованной 15 августа, происходит, предположительно, вечером. На кадрах молодые люди из двух машин танцуют, пока горит красный свет. Но как только загорается зеленый, они садятся в свои автомобили и уезжают.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на действия молодых людей. Некоторые поддержали их, а другие осуждают за «пляски» в неположенном месте.

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