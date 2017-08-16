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12:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Телеканал HBO по ошибке показал еще не вышедшую серию «Игры престолов»

Испанское отделение телеканала HBO по ошибке открыла доступ к шестому эпизоду седьмого сезона «Игры престолов», премьера которого должна состояться на следующей неделе. Об этом сообщает The Independent в среду, 16 августа.

Серия была доступна для просмотра подписчикам HBO Spain в течение часа. Отмечается, что позже она была удалена, однако ее успели выложить в интернет.

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14 августа сообщалось, что полиция Индии задержала четырех человек по подозрению в организации утечки четвертого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» до официальной премьеры. Задержанные являются сотрудниками компании, которая имеет доступ к еще не вышедшим сериям.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля.

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