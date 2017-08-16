Телеканал HBO по ошибке показал еще не вышедшую серию «Игры престолов»

Серия была доступна для просмотра подписчикам HBO Spain в течение часа. Отмечается, что позже она была удалена, однако ее успели выложить в интернет.

14 августа сообщалось, что полиция Индии задержала четырех человек по подозрению в организации утечки четвертого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» до официальной премьеры. Задержанные являются сотрудниками компании, которая имеет доступ к еще не вышедшим сериям.