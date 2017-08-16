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12:08 (мск), источник: ЕАН

На Среднем Урале в связи с ремонтами изменится расписание электричек

В связи с ремонтами на путях изменится расписание пригородных поездов, курсирующих по полигону СвЖД.

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, 24 августа изменения коснутся двух поездов: — № 6181 сообщением Озеро Андреевское — Талица.

Поезд отправляется со станции Озеро Андреевское по расписанию в 06:40, со станции Утяшево — в 07:37 (то есть ранее на 1 минуту). Прибывает на станцию Талица в 09:33 (то есть позднее на 9 минут.); — № 7322 сообщением Тюмень-Ощепково.

Поезд отправляется из Тюмени по расписанию в 09:.45, прибывает на станцию Тюмень в 12:07 (тоесть позднее на 19 минут) Время московское.

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