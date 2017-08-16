На Среднем Урале в связи с ремонтами изменится расписание электричек

Поезд отправляется со станции Озеро Андреевское по расписанию в 06:40, со станции Утяшево — в 07:37 (то есть ранее на 1 минуту). Прибывает на станцию Талица в 09:33 (то есть позднее на 9 минут.); — № 7322 сообщением Тюмень-Ощепково.