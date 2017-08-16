На нетрезвых водителей откроет охоту ГИБДД в Новосибирске

Дорожные инспекторы будут усиленно охотиться на пьяных водителей в местах концентрации ДТП. Помимо поиска нетрезвых участников дорожного движения, инспекторы ГИБДД будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, которые приводят к авариям.
В настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет, напоминают в Госавтоинспекции. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.
ГИБДД систематически проводит в Новосибирске разнообразные операции. Так, на прошлой неделе в операции «Маячок» сотрудники МЧС и ГИБДД учили водителей уступать дорогу машинам со спецсигналами, которые спешат на место происшествия. Сразу на первом круге рейда автоинспекторы остановили три автомобиля, которые не уступили дорогу пожарным, несмотря на включенные проблесковые маячки и сирену.