На нетрезвых водителей откроет охоту ГИБДД в Новосибирске

В настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет, напоминают в Госавтоинспекции. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.