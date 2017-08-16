В Башкирии директора школы наказали за опасную хоккейную коробку
К счастью, никто не успел пострадать.
К счастью, никто не успел пострадать.
В Сибае сотрудники прокуратуры наведались в местную школу № 7 с проверкой. Выяснилось, что пришкольная хоккейная площадка в ужасном состоянии: из стенок коробки торчали гвозди и арматуры, а часть металлического ограждения не была закреплена — в любой момент оно могло рухнуть — неудивительно, если бы
— По данному факту в адрес руководителя школы внесено представление об устранении нарушений, кроме того, директора оштрафовали на 6000 рублей, — сообщили в
Кстати, после разбирательства выявленные дефекты устранили — теперь здесь безопасно.