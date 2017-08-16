На уроки к 09:00: школы уже определились со временем начала занятий

Источник: Sputnik.by

Инициировал перенос начала занятий в средних школах президент Беларуси Александр Лукашенко: глава государства аргументировал это тем, что в таком случае дети смогут лучше высыпаться, что в итоге повысит их успеваемость. Позже чиновники отчитались: большинство школ готовы к переносу времени начала уроков, а дети не будут задерживаться на уроках из-за сокращения перемен.

За две недели до начала нового учебного года Sputnik обратился с вопросом в Министерство образования о том, есть ли касательно времени начала уроков окончательное решение.

«Решения о времени начала уроков принимают сами администрации школ. Есть рекомендованное: для школ, которые работают в одну смену, — девять утра. Далее уже решают все на местах», — сообщили Sputnik в Минобразования.

В самом ведомстве информации о том, какой процент школ решили перенести начало уроков на девять утра, нет. Родители могут узнать расписание в администрациях школ — они уже должны были определиться со временем.

В министерстве подчеркнули, что при принятии такого решения администрация школы должна исходить исключительно из интересов детей — будут ли они сильно уставать. Первыми уроками рекомендовано проводить те, которые не требуют от учеников серьезного напряжения. Ставить на первый урок контрольные и проверочные нельзя.