Сильные дожди и грозы прогнозируют в Иркутской области 17 августа
Возможно усиление
Возможно усиление
Ливни и грозы ожидаются в западных и северных районах Иркутской области 17 августа. Синоптики прогнозируют усиление
Напомним, синоптики обещают заморозки до -2°С на территории Приангарья в конце августа.
— Среднемесячная температура воздуха будет около +15°С. Это на 1 °C выше средних многолетних показателей. В конце месяца возможны заморозки до -2°С, — рассказали корр. агентства в Иркутском гидрометцентре.
Месячное количество осадков составит 54−93 мм, что около средних многолетних значений.