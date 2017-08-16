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12:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сильные дожди и грозы прогнозируют в Иркутской области 17 августа

Возможно усиление северо-западного ветра до 17 м/с.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ливни и грозы ожидаются в западных и северных районах Иркутской области 17 августа. Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра до 12−17 м/с. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

Напомним, синоптики обещают заморозки до -2°С на территории Приангарья в конце августа.

— Среднемесячная температура воздуха будет около +15°С. Это на 1 °C выше средних многолетних показателей. В конце месяца возможны заморозки до -2°С, — рассказали корр. агентства в Иркутском гидрометцентре.

Месячное количество осадков составит 54−93 мм, что около средних многолетних значений.

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