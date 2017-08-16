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14:07 (мск), источник: VN.ru

Итоги вступительной кампании-2017 в Новосибирске

Известны предварительные итоги вступительной кампании-2017 в Новосибирской области. На бюджетные места зачислено 12 450 человек — на 450 больше, чем в прошлом году. 100-балльникам, высокобалльникам и олимпиадникам вузы назначают дополнительные поощрения в виде повышенной стипендии до 20 тысяч рублей.

8 августа прошла вторая волна зачисления в вузы Новосибирской области. На сайтах учебных заведений вывешены имена поступивших на бюджетные места. В этом году в регионе 12 450 бюджетных мест, что на 450 мест больше, чем в прошлом году. Лидируют, как и прежде, технические специальности.

— Последние два года мы отмечаем возросший интерес к направлениям, которые соответствуют программе реиндустриализации экономики области, такие как информационные технологии, новые технологии в агропромышленном комплексе, биотехнологии, химические технологии, энергетика, — рассказала заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Олеся Орлова на пресс-конференции в ГТРК. — В прошлом году мы говорили, что на 3% увеличился прием на инженерные специальности. На те образовательные программы, которые соответствуют этим направлениям, выделены в этом году дополнительные 450 бюджетных мест.

Среди поступающих в этом году много 100-балльников и олимпиадников, которые имеют различные льготы при поступлении, а также во время обучения. Самой распространенной льготой традиционно является повышенная стипендия.

— К сожалению, олимпиадники не так часто выбирают педагогический вуз, в этом году у нас одна девочка, которая поступила на специальность «Искусство», но много высокобалльников (средний балл выше 85) и 100-бальников, — рассказывает общественный секретарь приемной комиссии НГПУ Елена Кавалер. — Решением ученого совета олимпиадники в этом году будут получать пятикратный размер стипендии — около 10 тысяч рублей, а высокобалльники будут получать стипендию в четырехкратном размере — около 8 тысяч рублей. Есть еще возможности получать повышенную стипендию за различные достижения, в том числе в спорте. Для талантливых ребят сумма стипендии может возрастать до 20 тысяч рублей и выше.

В приемной комиссии НГУ VN.ru сообщили, что в этом году у них 66 олимпиадников, которые имеют право на поступление без вступительных экзаменов. И еще большое количество олимпиадников, которые имеют право на высший балл по основному предмету.

— В прошлом году стипендию олимпиадникам устанавливал «Альфабанк», сумму точно не скажу. В этом году еще будет решаться, какую стипендию им назначат, — рассказал ответственный секретарь по работе с абитуриентами НГУ Георгий Шустов.

Напоминаем, количество 100-балльников в этом году существенно возросло. Высший балл по русскому языку получили 89 человек против 38 в 2016 году. По информатике в этом году десять 100-балльников против трех в прошлом году. Также семь 100-балльников по математике профильного уровня. Список школ, чьи ученики получили лучшие результаты по ЕГЭ — в материале VN.ru.

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