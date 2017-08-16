В Ливадийском дворце покажут бесплатные фильмы о Николае II
Зрители увидят уникальные кадры, снятые в Ялте, Ливадии, Ореанде.
Зрители увидят уникальные кадры, снятые в Ялте, Ливадии, Ореанде.
В Ливадийском
— Зрителям будут продемонстрированы редкие и уникальные кадры, снятые в Ялте, Ливадии, Ореанде. Фильм насчитывает 25 сюжетов периода с 1902 по 1914 годы, большинство из которых представляют собой личную и официальную хронику: торжественные парады, приемы послов и личную семейную съемку — празднование тезоименитства Императрицы Александры Федоровны и Светлой Христовой Пасхи, — сообщает
Часть сюжетов будет продемонстрирована широкой публике впервые.
— Кадры
Показы бесплатные, начнутся в 18.00 на площадке перед домом барона Фредерикса.