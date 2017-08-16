Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
"Гнездо нацизма": в США о появлении украинских двигателей в КНДР
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Перестрелка в здании Мособлсуда
12:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ливадийском дворце покажут бесплатные фильмы о Николае II

Зрители увидят уникальные кадры, снятые в Ялте, Ливадии, Ореанде.

В Ливадийском дворце-музее пройдет показ уникальной кинохроники «Святой царь в Ливадии 1902−1914». Показы пройдут 26 августа в рамках всероссийской акции «Ночь кино».

— Зрителям будут продемонстрированы редкие и уникальные кадры, снятые в Ялте, Ливадии, Ореанде. Фильм насчитывает 25 сюжетов периода с 1902 по 1914 годы, большинство из которых представляют собой личную и официальную хронику: торжественные парады, приемы послов и личную семейную съемку — празднование тезоименитства Императрицы Александры Федоровны и Светлой Христовой Пасхи, — сообщает пресс-служба Минкультуры Крыма.

Часть сюжетов будет продемонстрирована широкой публике впервые.

— Кадры архивно-документального фильма познакомят зрителей с родственниками и приближенными царской семьи, — отметили в ведомстве. — Документальный фильм создан по материалам Российского государственного архива кинофотодокументов.

Показы бесплатные, начнутся в 18.00 на площадке перед домом барона Фредерикса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану
Киев обвинил РФ в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США
Ассоциация тенниса США объяснила решение пригласить Шарапову
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
В Москве появится «Сад будущего»
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь