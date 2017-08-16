На юге Волгограда осенью откроется новый молодежный центр

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в помещении на улице Писемского молодежь сможет заниматься современными и бальными танцами, играть в настольные игры, заниматься в творческой зоне, а также посещать занятия по фитнесу и аэробике. Центр готов принять 250 мальчишек и девчонок.

«Концепция деятельности клуба во многом зависит от самих ребят, которые активно участвуют в его создании. Подростки помогают строителям и в ремонте центра, выполняя посильную работу в соответствии с их возрастом и возможностями в рамках программы трудоустройства несовершеннолетних в каникулы», — добавили в администрации города.