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15:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

На юге Волгограда осенью откроется новый молодежный центр

Новый молодежный центр «Юла» появится осенью в поселке Бекетовка в Кировском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в помещении на улице Писемского молодежь сможет заниматься современными и бальными танцами, играть в настольные игры, заниматься в творческой зоне, а также посещать занятия по фитнесу и аэробике. Центр готов принять 250 мальчишек и девчонок.

«Концепция деятельности клуба во многом зависит от самих ребят, которые активно участвуют в его создании. Подростки помогают строителям и в ремонте центра, выполняя посильную работу в соответствии с их возрастом и возможностями в рамках программы трудоустройства несовершеннолетних в каникулы», — добавили в администрации города.

«Я с нетерпением жду открытия центра, более 9 лет занимаюсь бально-спортивными танцами, и теперь, когда здесь будет большой зал, смогу продолжить тренировки рядом с домом», — рассказал Ярослав Горбунов.

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